«Браво, артист!»: в Самаре открылась фотовыставка к 100-летию Юрия Никулина

Самара, 28 августа. В Центре российской кинематографии «Художественный» открылась фотовыставка под названием «Браво, артист!» Она посвящена 100-летнему юбилею Юрия Никулина, который будет отмечаться в декабре этого года.

Экспозиция состоит из двух десятков фотоколлажей, составленных из снимков различных тематик.

«На выставке представлены как фотографии цирковой деятельности Юрия Владимировича, факты из его военной биографии и семейные фото, так и десятки его самых ярких ролей в кино, кадры из фильмов, фотографии со съемочных площадок. Зрители увидят фотографии Юрия Никулина с Евгением Моргуновым, Георгием Вициным, Андреем Тарковским и Роланом Быковым и другими яркими представителями культуры того времени», — сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Работа выставки продлится до 29 сентября. Ознакомиться с ней можно ежедневно с 9 утра до 8 вечера, вход свободный.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре появится скульптурная композиция «Аленький цветочек». Она откроется в сквере Аксаковых, на месте, где стоял дом сына и внучки писателя Сергея Аксакова.