Житель Самары погиб в ДТП с мусоровозом

Самара, 28 августа. Смертельная авария случилась накануне в Промышленном районе города. На дороге столкнулись мусоровоз и легковой автомобиль.

По предварительной версии, водитель мусоровоза МАЗ оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с легковой машиной «Лада». После этого отечественное авто отбросило на трамвайные пути, ее водитель погиб до приезда врачей скорой помощи.

По факту ДТП правоохранители назначили доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Водитель мусоровоза отделался ушибами.

Пьяный мужчина устроил крупное ДТП в Находке, в результате которого травмы получили шесть человек. Всех пострадавших госпитализировали, сообщало издание Deita.