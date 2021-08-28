«Аленький цветочек» появится в Самаре ко Дню города

Самара, 28 августа. Очередной арт-объект появится скоро в областном центре. Скульптурную композицию «Аленький цветочек» уже устанавливают в сквере Аксаковых. Официальное открытие планируется в сентябре в День города.

Сквер находится на том самом месте, где раньше стоял дом, в котором проживал самарский губернатор Григорий Аксаков — сын известного русского писателя Сергея Аксакова. По замыслу автора памятника Ивана Мельникова, на скульптурной композиции отображены отец и сын Аксаковы, а также внучка писателя Ольга, которой и посвящена сказка «Аленький цветочек».

«По всему скверу появились подсвечивающиеся прозрачные объекты с отрывками из сказки «Аленький цветочек» и рисунками — всего 30 штук. Для их создания понадобилось прочное каленое стекло в три слоя, которое должно устоять при атаке вандалов», — сообщается на сайте депутата Госдумы Александра Хинштейна, инициатора благоустройства сквера.

Ранее ФАН сообщал, что самарский музыкант, депутат Губернской думы Сергей Войтенко удостоен звания заслуженного артиста России.