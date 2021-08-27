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Путин присвоил самарцу Сергею Войтенко звание заслуженного артиста России
Общество
Путин присвоил самарцу Сергею Войтенко звание заслуженного артиста России
samregion.ru  /  Правительство Самарской области

Самара, 27 августа. Чемпион мира по баяну Сергей Войтенко стал заслуженным артистом России. Он оказался в числе отмеченных в Указе Президента Российской Федерации от 24.08.2021 № 488 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Самарский музыкант Сергей Войтенко в первую очередь прославился как баянист-виртуоз. Впоследствии он стал писать собственные песни и выступать с ними на сцене. Его произведения вошли в репертуар таких популярных артистов как Лев Лещенко, Родион Газманов, Денис Майданов и других.

«Яркой страницей творческой биографии артиста являются выступления на торжественных мероприятиях перед главами государств и президентом России. Он имел честь исполнять произведения в культурных программах международных форумов, в том числе на саммитах Большой Восьмерки и Большой Двадцатки, зимних Олимпийских играх», — говорится в поздравлении от министерства культуры Самарской области.

48-летний Войтенко является также депутатом Самарской губернской думы.

Ранее ФАН сообщал о концерте Олега Газманова в селе Борском. Его выступление подверглось критике, так как проходило на фоне сильного природного пожара, уничтожившего ряд домов в селах района.

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музыка самара культура эстрада
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