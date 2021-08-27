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Голландец Бейл занял в «Крыльях» место Дмитрия Комбарова
Спорт
Голландец Бейл занял в «Крыльях» место Дмитрия Комбарова
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 27 августа. «Крылья Советов» пополнили состав иностранным футболистом. Новичком команды стал 26-летний крайний защитник Гленн Бейл из Нидерландов.

«Гленн Бейл – яркий представитель голландского футбола. Это фланговый защитник, который отличается высокой работоспособностью и самоотдачей», — прокомментировал трансфер спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко. 

Как рассказал сам футболист, родители его жены раньше жили в Сочи, и он с ними советовался перед тем, как переехать в Россию.

В «Крыльях Советов» Бейл взял себе номер 23. Два предыдущих сезона под этим номером в самарской команде играл Дмитрий Комбаров. Примечательно, что он тоже крайний защитник, только Комбаров играл на левом фланге, а Бейл специализируется на правом.

Ранее ФАН сообщал, что «Крылья Советов» намерены подать жалобу на решения питерского судьи Безбородова в матче с «Уфой». Супруга Безбородова недавно прославилась нападением на сына Стаса Пьехи.

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футбол самара спорт нидерланды крылья советов
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