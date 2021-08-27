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Три урока в день: самарские первоклассники начнут учиться в щадящем режиме
Общество
Три урока в день: самарские первоклассники начнут учиться в щадящем режиме
pixabay.com  /  julisavoskina

Самара, 27 августа. Региональное управление Роспотребнадзора выпустило памятку, в которой ведомство поясняет правила обучения в первых классах средней школы. Они обосновываются «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными осенью прошлого года.

Согласно этому документу, первоклассники не могут учиться по субботам и во вторую смену. В сентябре и октябре у них не может быть больше трех уроков, в ноябре и декабре разрешено проводить по 4 урока в день. Но их продолжительность в первом полугодии ограничена 35 минутами. Во втором полугодии первоклашки уже могут заниматься по 40 минут.

В середине третьей четверти ученикам первых классов должны быть предоставлены дополнительные каникулы. Учителя не будут ставить им оценки и задавать домашние задания.

Нынешняя эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет заниматься очно, но с соблюдением всех ограничений, действовавших в прошлом году. В частности, школьники разных классов не должны пересекаться на переменах.

Ранее ФАН сообщал, что линейки в самарских школах 1 сентября пройдут только для учащихся 1-х и 11-х классов.

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