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Стоимость проезда в общественном транспорте Самары снова снизят, но не для всех
Общество
Стоимость проезда в общественном транспорте Самары снова снизят, но не для всех
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 27 августа. Жители областного центра, а также Тольятти, Сызрани и Жигулевска смогут ездить на городском общественном транспорте по льготной цене. В случае оплаты проезда картой «Мир» его стоимость будет на 6 рублей ниже. 

Еще больше можно будет сэкономить, если оплачивать проезд «Картой жителя Самарской области», совсем недавно выпущенной для пользования гражданами. Эта карта также интегрирована с платежной системой «Мир». Льгота при поездке с ней составит уже 8 рублей.

Эта акция продлится с 1 сентября до конца 2021 года. Каким именно банком выпущена карта, не имеет значения. Подобный эксперимент уже проводился в Самаре несколько месяцев назад и пользовался популярностью у горожан.

Ранее ФАН сообщал, что в самарском общественном транспорте усилена борьба с нарушителями масочного режима. Число рейдов межведомственной комиссии увеличено до 80 в неделю.

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