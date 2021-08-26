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В Самарской области рыбака утопил собственный автомобиль
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В Самарской области рыбака утопил собственный автомобиль
Prt Scr youtube.com  /  EXROADmedia

Самара, 26 августа. На Васильевских озерах под колесами собственного автомобиля погиб рыбак.

Инцидент произошел в среду 25 августа. По предварительной версии, 49-летний мужчина оставил свой автомобиль на пригорке, не поставив на ручной тормоз, и тот спустя некоторое время покатился вниз, придавив своего владельца днищем на глубине около полуметра под водой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС применили лебедки и гидравлический инструмент для поднятия погибшего и его транспортного средства. Детали происшествия уточняются.

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