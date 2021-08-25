Спасатели тушат крупный лесной пожар в Тольятти

Тольятти, 25 августа. Пожар вспыхнул на территории участкового лесничества в Тольятти. ЧП произошло в Автозаводском районе города.

Огонь стремительно распространился из-за сильных порывов ветра. Сейчас площадь возгорания составляет порядка 8 га. Глава города Николай Ренц на месте координирует работу оперативного штаба.

На ликвидации пожара работают 77 человек личного состава МЧС России и 24 единицы спецтехники. Кроме того, дополнительно привлечены бойлеры и бульдозеры. Самолет Ил-76 сбросил несколько тонн воды на возгорание, но на данный момент это не привело к локализации пламени.