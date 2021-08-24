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Самарские первокурсники получат по 10 тысяч рублей из бюджета региона
Общество
Самарские первокурсники получат по 10 тысяч рублей из бюджета региона
freepik.com  /  freepik

Самара, 24 августа. В регионе начат прием документов на единовременную выплату для первокурсников высших или средних учреждений профессионального образования. Им будет начислено по 10 тысяч рублей из бюджета региона.

Главное условие выплаты: новоявленные студенты должны были закончить школу в этом году и поступить в вуз или ссуз в Самарской области. Таким образом, это своего рода поощрение за желание продолжить получение образования в родном регионе.

При этом не имеет значения, на очное или заочное отделение поступил абитуриент, на бюджетной или коммерческой основе он будет учиться. Заявление нужно подать в управление соцзащиты по месту жительства либо через портал suprema63.ru. Рассматриваться оно может по закону в течение 30 рабочих дней, но чиновники обещают, что выплаты студентам-первокурсникам начнут производиться уже в сентябре.

Ранее ФАН сообщал, что по 10 тысяч рублей на человека из бюджета Самарской области получат семьи, чьи дома сгорели во время природного пожара в Борском районе.

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самара образование самарская область социальные выплаты
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