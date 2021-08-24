Стрельба произошла в одном из ресторанов Самары

Самара, 24 августа. Житель Самары устроил перестрелку в одном из ресторанов города. Пострадал один человек.

Инцидент произошел в ресторане Vinoterria на Некрасовской улице. Согласно данным правоохранителей, стрелок сидел в заведении со своими знакомыми. В какой-то момент между ним и еще двумя посетителями произошел конфликт. Мужчина выхватил пистолет, выстрелил в одного оппонента, а затем направил оружие в сторону другого.

В результате происшествия был госпитализирован один человек с различными травмами головы. Информации о его текущем состоянии нет.

По факту данного ЧП началась проверка. По ее итогам будут известны все обстоятельства и причины произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Подобная ситуация произошла и в Смоленской области. Житель Ельны выстрелил в соседа и припаркованные автомобили. Стрелка задержали.