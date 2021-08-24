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Самарские транспортники рассказали, как поступают с нарушителями масочного режима
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Самарские транспортники рассказали, как поступают с нарушителями масочного режима
Общество
Самарские транспортники рассказали, как поступают с нарушителями масочного режима
samadm.ru  /  Администрация г.о. Самара

Самара, 24 августа. В областном центре активизировали борьбу с нарушителями масочного режима в общественном транспорте. Составляются межведомственные комиссии из работников транспортных предприятий, полицейских и дружинников, а с недавних пор и представителей регионального минтранса.

Число рейдов во второй половине августа увеличено на треть и составляет до 80 в неделю. Проверки проводятся не только в муниципальном общественном транспорте, но и в «маршрутках», а также в пригородных и междугородних автобусах.

«Если граждане в салонах находятся в средствах защиты органов дыхания или после замечания немедленно облачаются в маски, то они продолжают поездку. Противников масочного режима просим покинуть транспортные средства, и пока этого не произойдет, машины не отъезжают от остановочных пунктов. А при возникновении конфликта – когда пассажир ведет себя неадекватно, не спешит выходить из салона и задерживает движение на линии – составляем административный протокол», — пояснил алгоритм действий комиссии Юрий Тапилин, зам. руководителя департамента транспорта г.о. Самара.

Штраф может составлять до 30 тысяч рублей, решение принимается в судебном порядке. Причем это касается не только пассажиров, но и сотрудников транспортных предприятий. Водители и кондукторы наказываются даже если маска на них надета, но, к примеру, висит на подбородке.

Представители городской администрации напоминают самарцам, что прохождение вакцинации или факт перенесенного заболевания не освобождают по закону от необходимости носить маску в общественных местах.

Ранее ФАН сообщал, что в сентябре 2021 года в Самарской области планируют начать массовую вакцинацию от гриппа.

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самара общественный транспорт масочный режим
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