Жителям сгоревших домов в Самарской области выплатят по 10 тысяч рублей

Самара, 24 августа. Жители сел Гвардейцы и Немчанка Борского района получат единоразовую материальную помощь из регионального бюджета. Речь о пострадавших от пожара, который разбушевался в конце прошлой недели и оставил без домов более десятка семей.

Пока погорельцы получат по 10 тысяч рублей на человека на первоочередные нужды. Дальнейший размер материальной помощи будет определяться индивидуально в зависимости от размеров ущерба и потребностей семей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Борском районе личный прием граждан, пострадавших от пожара.

«Всем, кто здесь прописан и имел постоянное жилье, помощь будем оказывать. Варианты разные – приобретение нового жилья либо восстановление старого – люди сами выбирают. Но помогать будем обязательно», — пообещал глава региона.

Ранее ФАН сообщал, что на фоне пожара в Борском районе состоялся праздник, посвященный 285-летию райцентра, на котором выступил Олег Газманов.