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Транспортный коллапс в Самаре может продлиться до сентября
Общество
Транспортный коллапс в Самаре может продлиться до сентября
maps.yandex.ru  /  Яндекс.Карты

Самара, 24 августа. Из-за ремонта теплосетей в областном центре перекрыли часть главной транспортной артерии города — Московского шоссе. До 23 августа ограничения касались движения «из города», и это вызывало затруднения, но не глобальные. А вот утром вторника перекрыли направление «в город», и это привело к коллапсу.

Перекресток Московского шоссе и улицы Советской Армии вообще один из самых труднопроходимых в городе. Перед ним и несколько далее образуются пробки почти постоянно, особенно в утренние часы пик. А сегодня это привело к заторам как на самом Московском шоссе, где до сих пор, уже к обеду, сохраняется трехкилометровая пробка, так и на параллельной улице Стара-Загоры и поперечниках, упирающихся в Московское шоссе.

Пространства для маневров у водителей остается не так много, поскольку параллельная «вылетная» магистраль — улица Ново-Садовая — в районе пересечения с улицей Советской Армии также перекрыта на долгое время из-за строительства развязки. Движение там осуществляется по двухполосным дублерам.

Кроме того, раскопана проезжая часть на улице Гаражной, облегчавшей выезд на Московское шоссе со стороны улицы Авроры, где большой поток въезжает в город с южного направления. И теперь весь транспорт вынужден двигаться через кольцевую развязку у Центрального автовокзала, где и без того проехать было традиционно нелегко.

Также перекрыто движение по улице Аэродромной, а «вишенка на торте» — закрытие до 1 сентября проезда по улице Агибалова, ведущей к железнодорожному вокзалу.

Столь многочисленные перекрытия привели к масштабным изменениям трассировки городского электротранспорта. Большинство трамвайных и троллейбусных маршрутов серьезно сокращены. И, например, добраться на общественном транспорте из Кировского и Промышленного районов до железнодорожного вокзала — квест, труднопроходимый и очень затратный по времени.

Вернуть полноценное движение по Московскому шоссе обещано после 29 августа.

Ранее ФАН сообщал о намерении региональных властей серьезно изменить схему общественного транспорта в Самаре. В частности, должны появиться магистральные автобусные маршруты.

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самара пробки общественный транспорт
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