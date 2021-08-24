«Русское радио» может прекратить вещание в Самаре

Самара, 24 августа. Телерадиокомпанию «Терра» могут признать банкротом. Соответствующий иск от налоговой службы уже подан в суд.

«Терра» долгое время транслировала на Самару передачи федерального канала «РЕН ТВ», но сотрудничество было прекращено с 2019 года. При этом дочерняя компания «Терры» — «ТВ Центр» транслирует «РЕН ТВ» на Тольятти. На Самару ТРК «Терра» ведет вещание собственного телеканала. Кроме того, компания владеет правами на трансляцию в Самаре «Русского радио», «Радио Монте-Карло» и «D-FM».

По сведениям ФАН, Самарский радиотрансляционный передающий центр пытался взыскать с «Терры» около полутора миллионов рублей еще в начале 2020 года. Тогда же в компании сменилось руководство. А в июле 2021 года через суд потребовало от ТРК уже около 2,5 млн рублей уже ПАО «Сбербанк».

Ранее ФАН сообщал о том, что в Санкт-Петербурге на частоте «Дорожного радио» автолюбитель услышал песню, содержащую нецензурную брань.