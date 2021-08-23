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Гриппом в Самарской области в 2021 году не заболел ни один человек
Общество
Гриппом в Самарской области в 2021 году не заболел ни один человек
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Самара, 23 августа. В регион в начале сентября поступит первая партия вакцины от гриппа. В планах медиков — охватить прививками не менее 60% населения. По уверениям специалистов, это тот порог, который позволяет избежать эпидемии.

«По данным регионального управления Роспотребнадзора, в ходе регулярного мониторинга циркуляции вирусов в регионе в 2021 году не выявлено ни одного случая гриппа», — такую статистику приводит пресс-служба Правительства Самарской области.

Между прививками от COVID-19 и от гриппа должно пройти не менее месяца, предупреждают медработники. И рекомендуют сначала вакцинироваться от коронавируса.

Ранее ФАН сообщал, что из-за эпидемиологических ограничений школьные линейки 1 сентября в Самарской области пройдут только для учеников 1-х и 11-х классов.

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