Самый популярный самарский пляж могут закрыть из-за качества воды

Самара, 23 августа. Региональный Роспотребнадзор провел проверку качества воды возле официально оборудованных пляжей. По результатам проб выяснилось, что на пяти из них лучше не купаться. В том числе на главном самарском пляже вдоль Волжского проспекта от Маяковского спуска до дамбы у развлекательного центра «КИНАП».

Также проблемы с качеством воды обнаружены на двух пляжах на озере Сакулино в Новокуйбышевске и двух пляжах в Сызрани. При этом к состоянию песка нареканий у контролирующего органа не возникло. То есть загорать на пляжах можно, если не заходить в водоемы.

«Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям, эксплуатирующим пляжи, о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоема посредством установления аншлагов (черный шар или плакат «Купание запрещено»). Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее ФАН сообщал, что по эпидемиологическим причинам футбольный матч «Крылья Советов» — «Сочи» смогли посетить только болельщики, имеющие QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом.