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Газманова раскритиковали за катание на танке во время пожара в селе под Самарой
Происшествия
Газманова раскритиковали за катание на танке во время пожара в селе под Самарой
instagram.com  /  Личный аккаунт Олега Газманов в Instagram

Самара, 23 августа. Композитор и певец Олег Газманов принял участие в праздновании 285-летия села Борское Самарской области. Он дал двухчасовой концерт на открытом воздухе в 40-градусную жару. А перед тем стал гостем на военно-исторической реконструкции.

Певец выложил на своей странице в Instagram видео, где он катается на танке. На заднем фоне отчетливо видны клубы дыма, которые не имели отношения к реконструкции военных действий. Это был огромный пожар, уничтоживший 14 домов в селе Гвардейцы и перекинувшийся на Бузулукский бор. Пожарные до сих пор продолжают бороться с огнем и делают все, чтобы стихия не перекинулась на жилые дома других поселений.

В комментариях к посту многие жители Борского благодарят Олега Газманова за проведенный концерт. Но есть и те, кто считает, что это было неуместным прямо в момент, когда стихия бушевала в непосредственной близости от места развлекательного мероприятия.

«Вся Самарская область в шоке. Чиновники галочку поставили, а знаменитый исполнитель ситуацию не видит. Видео — трэш», «Это ужасно! В нескольких селах Борского района горят дома. Концерт (хорошо, если благотворительный частично хотя бы) и пожары в домах за спиной. Больно все это», — высказываются комментаторы.

Впрочем, есть и мнение, что массовое мероприятие оказалось кстати для тех, кто в этот момент боролся с пожаром.

«Когда начался пожар, куча зевак подтянулась к месту событий и мешала действиям МЧС, загораживала дорогу, заставляла отвлекать на себя внимание. Когда начался концерт, большая часть таких праздных наблюдателей уехала смотреть Газманова и хотя бы перестала мешаться под ногами», — рассказал ФАН Владимир Ф., житель села Борское.

Ранее ФАН сообщал, что к тушению пожара в Борском районе Самарской области привлекли более 100 военнослужащих.

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пожар олег газманов происшествие шоу-бизнес самарская область
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