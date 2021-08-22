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Более ста военнослужащих привлекут к тушению лесного пожара в Самарской области
Происшествия
Более ста военнослужащих привлекут к тушению лесного пожара в Самарской области
пресс-служба Авиалесоохраны

Самара, 22 августа. Более ста служащих Центрального военного округа (ЦВО) будут направлены на помощь в тушении природного пожара в Борском районе Самарской области.

Об этом сообщила пресс-служба ЦВО. Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение направить более 110 военнослужащих одной из частей Самарского гарнизона на тушение лесного пожара. Также для борьбы с огнем будут задействованы десять единиц техники.

Стихия бушует в области уже второй день. Из-за пала травы огонь перекинулся на жилые дома, 14 из них полностью сгорели. Площадь активного горения составляет около 100 га.

Недавно лесной пожар в поселке Стеклянный Нижегородской области уничтожил 11 жилых домов. В тушении огня принимали участие 254 человека и 59 единиц техники.

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