Бывший топ-менеджер московского «Спартака» стал гендиректором «Акрона»

Тольятти, 20 августа. В футбольном клубе «Акрон» сменился топ-менеджмент. Должность генерального директора клуба занял Алексей Власов. Ранее этот специалист работал в московском «Спартаке» коммерческим директором. А во время чемпионата мира 2018 года он возглавлял маркетинговое направление в российском офисе ФИФА.

«Амбициозные задачи, которые ставятся перед клубом, требуют стратегического подхода и грамотного управления. Для нас как для частного клуба важна и коммерческая составляющая. Алексей разделяет наши цели, имеет серьезный опыт работы в индустрии и сможет придать новый импульс развитию клуба», — прокомментировал назначение владелец ФК «Акрон» Павел Морозов.

По сведениям ФАН, в команде может смениться и главный тренер. В случае неудачного исхода матча 7-го тура ФНЛ Игорь Пикущак, де-факто руководящий тренировочным процессом (номинально эту должность занимает Владимир Жэпэлэу, имеющий лицензию Pro), покинет свой пост. А его место займет известный специалист Роберт Евдокимов.

При этом играть «Акрону» предстоит в гостях против одного из главных фаворитов ФНЛ — ФК «Оренбург».

Ранее ФАН сообщал о том, что на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи» пустят только болельщиков, имеющих QR-код о вакцинации от коронавируса.