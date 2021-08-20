Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 21:25
21:25
Общество
Регионам позволили самим решать вопрос о вакцинации педагогов вузов
21:24
Весь мир
Анонс конституции и конференция НАТО: что произошло в Афганистане за 20 августа
21:21
Политика
Байден: США не гарантируют эвакуацию всех американцев из Афганистана
21:19
Политика
Байден: саммит G7 по Афганистану пройдет в виртуальном формате
21:16
Политика
Байден ввел санкции против двух компаний и двух судов России из-за «СП-2»
21:12
Политика
Глава афганской диаспоры в Петербурге рассказал о положении сбежавших от талибов сограждан
21:12
Общество
Капитан запаса ЧФ объяснил, почему Украина не в состоянии вернуть мощь своего флота
21:11
Весь мир
Талибы попросили ООН продолжить гуманитарную работу в Афганистане
21:10
Политика
Депутат Федоров призвал Россию отменить верховенство американского однополярного мира
21:09
Шоу-бизнес
Жена Джигана спровоцировала слухи о новой беременности
Все новости

Бывший топ-менеджер московского «Спартака» стал гендиректором «Акрона»
Спорт
Бывший топ-менеджер московского «Спартака» стал гендиректором «Акрона»
fcakron.ru  /  ФК Акрон

Тольятти, 20 августа. В футбольном клубе «Акрон» сменился топ-менеджмент. Должность генерального директора клуба занял Алексей Власов. Ранее этот специалист работал в московском «Спартаке» коммерческим директором. А во время чемпионата мира 2018 года он возглавлял маркетинговое направление в российском офисе ФИФА.

«Амбициозные задачи, которые ставятся перед клубом, требуют стратегического подхода и грамотного управления. Для нас как для частного клуба важна и коммерческая составляющая. Алексей разделяет наши цели, имеет серьезный опыт работы в индустрии и сможет придать новый импульс развитию клуба», — прокомментировал назначение владелец ФК «Акрон» Павел Морозов.

По сведениям ФАН, в команде может смениться и главный тренер. В случае неудачного исхода матча 7-го тура ФНЛ Игорь Пикущак, де-факто руководящий тренировочным процессом (номинально эту должность занимает Владимир Жэпэлэу, имеющий лицензию Pro), покинет свой пост. А его место займет известный специалист Роберт Евдокимов.

При этом играть «Акрону» предстоит в гостях против одного из главных фаворитов ФНЛ — ФК «Оренбург».

Ранее ФАН сообщал о том, что на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи» пустят только болельщиков, имеющих QR-код о вакцинации от коронавируса.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Бывший топ-менеджер московского «Спартака» стал гендиректором «Акрона»
футбол тольятти спорт спартак фнл акрон самарская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru