Почти 40 градусов: абсолютный максимум жары перекрыт в Самарской области

Самара, 20 августа. Абсолютный максимум температуры воздуха зафиксирован в регионе. Официальные цифры близки к 40 градусам, а пользователи в соцсетях делятся фотографиями термометров с устрашающими цифрами.

Так, одна из жительниц Самары опубликовала фото с панели своего автомобиля, где датчик показывает наружную температуру в 61 градус. Официальные сведения Приволжского УГМС также свидетельствуют о новых рекордах жары.

На метеостанции в поселке Авангард на юго-востоке Самарской области 19 августа была зарегистрирована температура 39,6 градусов по Цельсию. Прежний максимум по региону, зафиксированный в Большой Глушице, был ровно на градус меньше и держался на протяжении 86 лет, с 1935 года.

В Самаре столбик термометра поднялся до 37,9 градусов, в Тольятти — до 38,7. Прогнозы синоптиков предрекают вероятность новых рекордов в течение ближайших суток.

Из-за сильной жары в Волге активно распространяются цианобактерии, вызывающие массовую гибель рыбы. Но самарские ученые придумали, как бороться с водорослями.