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Следователи проверяют обстоятельства отравления детей в одном из бассейнов Тольятти

  /   Обновлено: 20 августа 2021 12:14
Происшествия
Следователи проверяют обстоятельства отравления детей в одном из бассейнов Тольятти
pixabay.com/

Тольятти, 20 августа. Сотрудники СК РФ по Самарской области начали проверку по факту отравления семи детей после посещения одного из бассейнов в Тольятти.

Дети в возрасте от 7 до 14 лет находились в бассейне на праздновании дня рождения. После посещения заведения все они почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Предположительно, у семерых детей произошло ингаляционное отравление неизвестным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Прокуратура Автозаводского района Тольятти совместно с сотрудниками областного Роспотребнадзора организовали проверку соблюдения требований законодательства должностными лицами оздоровительного комплекса при оказании услуг. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее трехлетняя девочка утонула в бассейне на глазах у родителей в городе Михайловка Волгоградской области.

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