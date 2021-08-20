Представитель Бузовой отреагировал на необычный призыв самарцев к певице «спасти лес»

Самара, 20 августа. Жители микрорайона «Новая Самара» обратились к Ольге Бузовой с призывом спасти от вырубки лес, примыкающий к жилому комплексу. Правда, способ для этого был избран оригинальный. Надпись «Бузова, спаси лес!» появилась на заборе, отделяющем тот самый лес от Красноглинского шоссе.

Представитель певицы заявил, что сама Ольга Бузова не в курсе такого проявления своей популярности.

«О надписи на заборе Ольге ничего не известно. А какими-то другими способами с просьбами помочь остановить вырубку леса к нам никто не обращался», — сообщил ФАН Антон Богославский, PR-менеджер Ольги Бузовой.

Жители микрорайона «Новая Самара» действительно периодически обращаются в разные инстанции в связи с вырубкой лесных площадей. Мэр Самары Елена Лапушкина пообещала, что будет произведена компенсационная посадка деревьев. Но пока этого не произошло.

А надпись «Бузова, спаси лес!», по сведениям ФАН, оперативно закрасили — но не зеленой, в цвет забора, а белой краской.

Ранее ФАН сообщал о том, как полицейские в Самарской области спасли семью, заблудившуюся в лесу.