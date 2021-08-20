Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 11:50
11:49
Политика
Пушков на примере Афганистана показал крах либеральной модели США
11:43
Общество
Сотрудницу ростовской поликлиники заподозрили в фиктивной вакцинации населения
11:42
Происшествия
Труп сварщика обнаружен в бункере очистных сооружений под Москвой
11:42
Происшествия
Осужденный за взяточничество экс-замглавы Чебаркуля не добился смягчения наказания
11:38
Весь мир
Китайское чудо: восстановит ли Пекин экономику Афганистана
11:38
Наука
Американские ученые доказали факт улучшения умственных способностей с возрастом
11:38
Спорт
Матч отбора ЧМ-2022 Казахстан — Украина может состояться в другой стране
11:37
Общество
«Не добавишь — не достроим»: у пайщиков ЖСК в Дагестане требуют доплат за квартиры
11:37
Общество
Новый сервис для музыкантов появится в соцсети «ВКонтакте»
11:33
Происшествия
Движение по трассе Краснодар — Верхнебаканский ограничили из-за подтоплений
Все новости

Ученые из Самары придумали, что делать с водорослью, убивающей волжскую рыбу
Общество
Ученые из Самары придумали, что делать с водорослью, убивающей волжскую рыбу
Prt Scr youtube.com  /  QHA - Qırım Haber Ajansı

Самара, 20 августа. Сине-зеленую водоросль, из-за которой массово гибнет рыба в Волге, можно применить на пользу народному хозяйству. Тольяттинская компания «Биотехкомп» создала установку, которая будет собирать водоросли и перерабатывать их в удобрения.

«Мы разработали прогрессивную технологию в области экологии и энергетики — судносборщик, или комбайн, предназначенный для сбора сине-зеленых водорослей. Она борется с той проблемой, которая существует в волжских водохранилищах. Причем ниже по течению она стоит еще более остро, чем в нашем регионе», — пояснил ведущий специалист компании Евгений Кутузов.

Установка представляет собой самоходный понтон, способный собирать за час до трех тонн водорослей. Помимо удобрений, в процессе переработки также добывается биогаз, который также может быть востребован в различных технологических процессах.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал, что власти поддержат эту инициативу финансово.

«Проект имеет все основания сегодня рассматриваться как флагманский, инновационный проект всего региона, имеющий федеральное значение. Неслучайно мы представили этот проект секретарю Совета безопасности Николаю Платоновичу Патрушеву, у которого он вызвал большой интерес», — объявил глава региона.

Между тем ученые-биологи из Самарского университета придумали, как бороться с цианобактериями (той самой сине-зеленой водорослью) с помощью других водорослей. В качестве «конкурента» они использовали микроводоросль под названием хлорелла.

Эксперимент проводился в озере Ильмень в городе Чапаевске. Туда выпустили 15 тонн хлореллы, и сейчас озеро выглядит гораздо прозрачнее, чем в предыдущие годы. Впрочем, ученые считают, что для окончательных выводов нужно проследить за конкуренцией водорослей в течение нескольких лет.

Ранее ФАН сообщал о запрете охоты на юге Самарской области. Причина — очаг африканской свиной чумы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученые из Самары придумали, что делать с водорослью, убивающей волжскую рыбу
наука самара экология волга самарская область водоросли
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru