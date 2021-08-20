Ученые из Самары придумали, что делать с водорослью, убивающей волжскую рыбу

Самара, 20 августа. Сине-зеленую водоросль, из-за которой массово гибнет рыба в Волге, можно применить на пользу народному хозяйству. Тольяттинская компания «Биотехкомп» создала установку, которая будет собирать водоросли и перерабатывать их в удобрения.

«Мы разработали прогрессивную технологию в области экологии и энергетики — судносборщик, или комбайн, предназначенный для сбора сине-зеленых водорослей. Она борется с той проблемой, которая существует в волжских водохранилищах. Причем ниже по течению она стоит еще более остро, чем в нашем регионе», — пояснил ведущий специалист компании Евгений Кутузов.

Установка представляет собой самоходный понтон, способный собирать за час до трех тонн водорослей. Помимо удобрений, в процессе переработки также добывается биогаз, который также может быть востребован в различных технологических процессах.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал, что власти поддержат эту инициативу финансово.

«Проект имеет все основания сегодня рассматриваться как флагманский, инновационный проект всего региона, имеющий федеральное значение. Неслучайно мы представили этот проект секретарю Совета безопасности Николаю Платоновичу Патрушеву, у которого он вызвал большой интерес», — объявил глава региона.

Между тем ученые-биологи из Самарского университета придумали, как бороться с цианобактериями (той самой сине-зеленой водорослью) с помощью других водорослей. В качестве «конкурента» они использовали микроводоросль под названием хлорелла.

Эксперимент проводился в озере Ильмень в городе Чапаевске. Туда выпустили 15 тонн хлореллы, и сейчас озеро выглядит гораздо прозрачнее, чем в предыдущие годы. Впрочем, ученые считают, что для окончательных выводов нужно проследить за конкуренцией водорослей в течение нескольких лет.

Ранее ФАН сообщал о запрете охоты на юге Самарской области. Причина — очаг африканской свиной чумы.