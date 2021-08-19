Еще одному самарцу грозит срок за убийство котенка

Самара, 19 августа. 39-летнему жителю Исаклинского района грозит уголовное наказание за убийство котенка своей сожительницы. Обвинительное заключение районная прокуратура уже передала в суд.

Как установило следствие, мужчина, будучи пьяным, поссорился со своей гражданской супругой, следствием чего и стал инцидент с животным.

«Желая причинить нравственные страдания и продемонстрировать свое физическое превосходство, взял в руки принадлежащего супруге 2-месячного котенка по кличке Мурка и, проявив неоправданную жестокость, бросил котенка несколько раз об стену комнаты. Испытывающее боль, мучения и страдания животное после нескольких судорожных конвульсий погибло», — описывает происшествие пресс-служба областной прокуратуры.

Статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» предусмотрено наказание от денежного штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Примечательно, что это уже не первый такой случай в регионе. Как ранее сообщал ФАН, житель Самары, также бросивший котенка сожительницы о стену и убивший его на глазах у ребенка, в марте этого года по совокупности преступлений получил три года колонии.