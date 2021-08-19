Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 20:32
20:31
Общество
Между Москвой и Петербургом запустят сдвоенные «Ласточки»
20:30
Экономика
Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты до 58,8 тысячи рублей
20:30
Общество
Иммунолог оценил сочетаемость «Спутника» и его адаптированной к дельта-штамму версии
20:27
Политика
Генсек ООН заявил о готовности к переговорам с талибами
20:24
Общество
Кошка Даша и еж: жительница Архангельской области дает приют питомцам больных COVID-19
20:17
Происшествия
Суд перенес рассмотрение жалобы на приговор покалечившему клиентку пластическому хирургу
20:14
Армия
Команда водолазов ВС РФ показала лучшее время на конкурсе «Глубина» АрМИ-2021
20:13
Происшествия
Еще одному самарцу грозит срок за убийство котенка
20:09
Армия
Американские военные за неделю эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тысяч человек
20:07
Происшествия
Скончался актер фильма «Форсаж» Сонни Тиба
Все новости

Вирус, поразивший свиней, стал причиной запрета охоты на юге Самарской области
Общество
Вирус, поразивший свиней, стал причиной запрета охоты на юге Самарской области
pixabay.com  /  CrizzlDizzl

Самара, 19 августа. В Пестравском районе Самарской области запретили любительскую и спортивную охоту на любых зверей и птиц. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства департаментом охоты и рыболовства.

Причиной запрета послужило обнаружение очага африканской чумы свиней в частном хозяйстве в селе Пестравка. При этом, по сведениям ФАН, болезнь зарегистрировали еще в конце июля, и меры по уничтожению поголовья свиней уже приняты. Тем не менее ограничения в 20-километровой зоне вокруг очага поражения не только не отменены, но и распространились на проведение охоты.

«Это особо опасная болезнь для диких кабанов и домашних свиней. Для человека заболевание АЧС опасности не представляет, но наносит большой экономический ущерб свиноводческим хозяйствам и личным подсобным хозяйствам граждан. Гибель свиней при заражении составляет до 100%. Лечение отсутствует», — прокомментировали болезнь в департаменте ветеринарии Самарской области.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Восточной Сибири могут разрешить отстрел кабанов и волков вне сезона, несмотря на лесные пожары.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вирус, поразивший свиней, стал причиной запрета охоты на юге Самарской области
самарская область охота африканская чума свиней
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru