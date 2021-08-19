Вирус, поразивший свиней, стал причиной запрета охоты на юге Самарской области

Самара, 19 августа. В Пестравском районе Самарской области запретили любительскую и спортивную охоту на любых зверей и птиц. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства департаментом охоты и рыболовства.

Причиной запрета послужило обнаружение очага африканской чумы свиней в частном хозяйстве в селе Пестравка. При этом, по сведениям ФАН, болезнь зарегистрировали еще в конце июля, и меры по уничтожению поголовья свиней уже приняты. Тем не менее ограничения в 20-километровой зоне вокруг очага поражения не только не отменены, но и распространились на проведение охоты.

«Это особо опасная болезнь для диких кабанов и домашних свиней. Для человека заболевание АЧС опасности не представляет, но наносит большой экономический ущерб свиноводческим хозяйствам и личным подсобным хозяйствам граждан. Гибель свиней при заражении составляет до 100%. Лечение отсутствует», — прокомментировали болезнь в департаменте ветеринарии Самарской области.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Восточной Сибири могут разрешить отстрел кабанов и волков вне сезона, несмотря на лесные пожары.