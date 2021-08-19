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COVID-ограничения не помешают празднованию Дня города в Самаре
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COVID-ограничения не помешают празднованию Дня города в Самаре
Общество
COVID-ограничения не помешают празднованию Дня города в Самаре
 /  Пресс-служба Западного военного округа

Самара, 19 августа. Администрация областного центра выделила средства на проведение Дня города, который запланирован на 11-12 сентября. Эпидемиологические ограничения могут скорректировать программу празднования, но пока об этом речи не идет.

В частности, на сайте госзакупок выставлен лот на сумму 4,9 млн рублей. Победитель торгов должен будет организовать фейерверки на четырех городских площадках. С двух барж в акватории Волги напротив набережной салют должен не прекращаться в течение минимум 10 минут. Еще три фейерверка предполагаются продолжительностью от шести минут и должны порадовать жителей Кировского, Красноглинского и Куйбышевского районов. Стрелять разноцветными огнями будут в парке имени 50-летия Октября в поселке Металлург, в поселке Управленческий и возле ДК «Нефтяник» в поселке 116 км.

Кроме того, в Самаре 11-12 сентября планируется ряд других массовых мероприятий. Например, джазовый фестиваль и открытие этнокультурного комплекса в парке Дружбы народов в микрорайоне «Волгарь».

Ранее ФАН сообщал о том, что в Самаре продлили до конца лета акцию с розыгрышем ценным призов среди прошедших вакцинацию от COVID-19.

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самара день города
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