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Линейки в самарских школах 1 сентября пройдут не для всех учеников
Общество
Линейки в самарских школах 1 сентября пройдут не для всех учеников
pixabay.com  /  ukrtor

Самара, 19 августа. Линейки, посвященные началу нового учебного года, в школах региона пройдут в ограниченном формате. В торжественных мероприятиях примут участие только первоклассники, а также те, кто перешел в выпускной класс и предстоящей весной будет расставаться со школой.

Это решение принято в связи с динамикой заболеваемости COVID-19. Она остается на высоком уровне, причем увеличилось количество детей и подростков, заразившихся коронавирусом.

Для учеников вторых-десятых классов в День знаний будут проведены классные часы. Обучение школьников в Самарской области будет вестись в очном формате, но с сохранением ограничений, действовавших весной. В частности, школьники разных классов не должны пересекаться друг с другом на переменах. Доступ родителей внутрь учебного заведения будет ограничен. Массовые мероприятия пока запрещены.

Ранее ФАН сообщал, что в одной из краснодарских школ в новом учебном году будет работать 28 первых классов.

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самара образование школы самарская область 1 сентября covid-19
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