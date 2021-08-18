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Самарские врачи спасли оторванную в ДТП руку 11-летнему мальчику
Общество
Самарские врачи спасли оторванную в ДТП руку 11-летнему мальчику
pixabay.com

Самара, 18 августа. Специалисты Самарской областной клинической больницы им. Середавина помогли сохранить руку 11-летнему мальчику, которую ему оторвало в ДТП.

Ребенок попал в аварию в начале года, сообщили в пресс-службе правительства региона. Его с тяжелыми травмами доставили на реанимобиле службы санавиации в медучреждение, где у него зафиксировали серьезные повреждения кишечника и практически полностью отделенную от туловища правую руку.

«Операция длилась около семи часов. Мы всегда стараемся сохранить все органы, насколько это возможно», — рассказал заведующий детским травмпунктом больницы им. Середавина Сергея Сушакова.

По его словам, отрыв конечности был полный, поэтому в процессе операции врачи провели полную ревизию сосудисто-нервного пучка, а шов накладывали на все мышцы. Шансы на спасение руки и восстановление ее функций были минимальными, но медикам удалось добиться успеха.

Тульские врачи ранее спасли от удушения пятилетнего малыша. Ребенок начал задыхаться во время семейного обеда, но фельдшеры, незамедлительно прибывшие на вызов, оперативно провели реанимационные мероприятия.

В подмосковном Красногорске тем временем провели уникальную операцию на сердце. Кардиохирурги удалили 8-сантиметровую опухоль, опоясавшую орган, передает «Ридус».

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