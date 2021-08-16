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Самарские оперативники пресекли незаконный сбыт поддельных COVID-справок
Происшествия
Самарские оперативники пресекли незаконный сбыт поддельных COVID-справок
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Самара, 16 августа. Правоохранители Ставропольского района Самарской области пресекли незаконную деятельность по продаже фиктивных справок об отсутствии коронавируса.

Справки продавались в селе Зеленовка в одном из павильонов, который находится на 981-м км трассы М-5. Согласно данным следствия, сбытом поддельных документов занимался 28-летний гражданин Казахстана, имеющий временную регистрацию на территории Самарской области.

За фальшивый документ злоумышленник просил одну тысячу рублей. У задержанного изъяли справку ПЦР-теста, ноутбук, принтер и деньги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 327 части 1 УК РФ. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Директор Санкт-Петербургского Института Пастера, академик РАН Арег Тотолян объяснил, почему важно прививаться даже тем, кто уверен в своем крепком иммунитете, сообщал сайт 360tv.ru.

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