Трое парней надругались над похищенной официанткой в лесу под Самарой

Самара, 15 августа. Молодые злоумышленники похитили 18-летнюю официантку одного из самарских кафе и надругались над ней, засняв все это на видео.

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что к ее дому подъехала черная «Лада Приора», в салоне которой находились трое парней и девушка. Они усадили ее в машину, угрожая ножом, и отвезли в лес.

Там в отношении потерпевшей были совершены насильственные действия сексуального характера. После этого ее начали шантажировать видеозаписью, требуя 50 тысяч рублей.

Девушка запомнила приметы преступников и номер их автомобиля. Подозреваемых задержали, двое из них еще не достигли совершеннолетия. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщает kp.ru.

Несколько месяцев назад двое мужчин изнасиловали петербурженку на Будапештской улице. Их задержали по горячим следам.