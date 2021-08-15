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Спасатели начали водолазные работы в районе столкновения баржи и катера на Волге

  /   Обновлено: 15 августа 2021 10:49
Происшествия
Спасатели начали водолазные работы в районе столкновения баржи и катера на Волге
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Самара, 15 августа. Спасатели приступили к водолазным работам на месте столкновения баржи и катера в Самарской области. В операции участвуют три единицы техники и десять человек личного состава.

Таким образом, поисковые работы в районе села Рождествено возобновились. К операции привлечены спасатели, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и полиции на водном транспорте, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

Правоохранителям до сих пор неизвестно, кому принадлежал катер, протаранивший баржу с песком. Также остается невыясненным точное количество людей, находившихся на борту маломерного судна.

Ранее появилась информация, что катер перевернулся после столкновения с баржей в Самарской области. Сотрудники экстренных служб приступили к поиску судна.

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катер волга самарская область баржа поисковая операция
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