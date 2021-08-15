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Катер перевернулся после столкновения с баржей в Самарской области
Происшествия
Катер перевернулся после столкновения с баржей в Самарской области
wikipedia.org  /  Alexxx1979 / CC BY-SA 4.0

Самара, 15 августа. Спасатели ведут поиски катера, который перевернулся после столкновения с баржей на реке Волге в Самарской области.

Как сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, все произошло вечером 14 августа в районе села Рождествено. Маломерный катер столкнулся с теплоходом «Рейдовый-3» в составе с баржой, следовавшим из Солнечной поляны.

«После столкновения катер перевернулся, проводятся его поиски», — говорится в сообщении следователей.

Приволжская транспортная прокуратура уточнила, что плавсредство на большой скорости врезалось в правой борт баржи, которая находилась на буксире и была нагружена песком. Местонахождение лиц, управлявших катером, сейчас устанавливаются. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения.

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катер волга самарская область
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