Катер перевернулся после столкновения с баржей в Самарской области

Самара, 15 августа. Спасатели ведут поиски катера, который перевернулся после столкновения с баржей на реке Волге в Самарской области.

Как сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, все произошло вечером 14 августа в районе села Рождествено. Маломерный катер столкнулся с теплоходом «Рейдовый-3» в составе с баржой, следовавшим из Солнечной поляны.

«После столкновения катер перевернулся, проводятся его поиски», — говорится в сообщении следователей.

Приволжская транспортная прокуратура уточнила, что плавсредство на большой скорости врезалось в правой борт баржи, которая находилась на буксире и была нагружена песком. Местонахождение лиц, управлявших катером, сейчас устанавливаются. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения.