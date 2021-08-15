Водитель и пассажир легковушки скончались в ДТП с грузовиком под Тольятти

Тольятти, 15 августа. Смертельная авария с участием легковой машины и грузовика случилась в Самарской области. В результате происшествия скончались два человека.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр областного ГУ МВД. Столкновение машин произошло на дороге Тольятти — Узюково — Димитровград. Водитель за рулем Hyundai не уступил дорогу грузовику Scania, в результате чего и случилось ДТП.

Водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте инцидента. Специалисты сейчас устанавливают все детали и обстоятельства происшествия.

Страшное ДТП с участием фуры недавно случилось на трассе под Тверью. Грузовик DAF врезался в стоящую машину аварийной службы.