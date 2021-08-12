Полицейский спас жизнь потерявшей сознание женщине в аэропорту Самары

Самара, 12 августа. Пожилая пассажирка перенесла клиническую смерть в аэропорту Самары. Ее спас полицейский.

Инцидент произошел в самарском аэропорту. Пожилая женщина потеряла сознание и упала на пол. Сотрудник полиции Олег Бондарь поспешил на помощь потерпевшей. Он начал делать ей искусственное дыхание и массаж сердца, а его коллега вызвал скорую помощь.

Выяснилось, что у 72-летней женщины произошла остановка сердца, она пережила клиническую смерть. Однако полицейский смог реанимировать пенсионерку до приезда скорой помощи. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает. Женщина поблагодарили спасителей, когда вернулась домой из больницы.

Тем временем полицейский спас тонущего пенсионера в Мордовии. Пожилой мужчина нырнул и захлебнулся. Страж порядка был не при исполнении и ловил рыбу.