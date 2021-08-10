Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 20:07
20:05
Происшествия
Подозреваемого в смертельном наезде на младенца задержали в Воронеже
20:05
Происшествия
Два грузовых вагона сошли с рельсов в Челябинске
20:02
Общество
Барецкий устроил акцию в знак протеста против снятия кандидатуры Татьяны Булановой
20:02
Политика
Решение ТИК Петербурга отказать в регистрации Булановой возмутило Преснякова-старшего
20:00
ФАН-ТВ
«Зона правосудия». Россия подала в суд на Украину
19:54
Политика
Общественник Бахир объяснил, почему жители Афганистана массово уезжают в Россию
19:51
США
Выпускникам школ в США отныне не обязательно уметь читать и считать
19:51
Общество
«Небесная канцелярия» капитально решила вопрос с длительной засухой в Крыму
19:50
Происшествия
Станок принял голову за бревно: рабочий погиб во время смены в Прикамье
19:49
Политика
Адвокат Владимир Комсолев посоветовал Булановой обратиться в суд из-за недопуска к выборам
Все новости

Правоохранители возбудили дело после смерти школьницы у дантиста в Тольятти

  /   Обновлено: 10 августа 2021 18:57
Происшествия
Правоохранители возбудили дело после смерти школьницы у дантиста в Тольятти
pixabay.com

Тольятти, 10 августа. Правоохранители возбудили уголовное дело после смерти десятилетней девочки на приеме у стоматолога в Тольятти.

Школьница посетила дантиста в частной медицинской клинике. Виновному в трагедии предстоит ответить по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает пресс-служба СК по Самарской области.

По словам сотрудников правоохранительных органов, девочке проводили обычную процедуру по удалению кариеса. Ребенку сделали ингаляционную анестезию, а когда отключили аппарат, то сердечный ритм школьницы сбился. Врачи принялись реанимировать пациентку, однако это не помогло, и медики констатировали смерть ребенка.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Правоохранители возбудили дело после смерти школьницы у дантиста в Тольятти
тольятти смерть школьница стоматолог наркоз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru