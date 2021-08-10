Правоохранители возбудили дело после смерти школьницы у дантиста в Тольятти

Тольятти, 10 августа. Правоохранители возбудили уголовное дело после смерти десятилетней девочки на приеме у стоматолога в Тольятти.

Школьница посетила дантиста в частной медицинской клинике. Виновному в трагедии предстоит ответить по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает пресс-служба СК по Самарской области.

По словам сотрудников правоохранительных органов, девочке проводили обычную процедуру по удалению кариеса. Ребенку сделали ингаляционную анестезию, а когда отключили аппарат, то сердечный ритм школьницы сбился. Врачи принялись реанимировать пациентку, однако это не помогло, и медики констатировали смерть ребенка.