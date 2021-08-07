СК начал проверку после травмирования глухонемого ребенка в Самарской области

Самара, 7 августа. Следователи организовали проверку по факту травмирования ребенка, предположительно, матерью.

В больницу региона доставили десятилетнего мальчика с инвалидностью. У него было проникающее ранение правого глаза. По предварительной информации, телесные повреждения ребенку нанесла его мать. СК РФ по данному факту проводит проверку.

Семья не состояла на учете, соседи характеризуют их как положительных людей. У них пятеро детей, из которых один ребенок общий. Пострадавший мальчик — сын матери, он инвалид по глухонемоте.

ЧП произошло, когда женщина резала во дворе овощи на корм животным, в это время дети бегали по территории дома. Мать мальчика замахнулась и попала ножом ребенку в глаз. По ее словам, это был несчастный случай, пишет ФАН.