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Ректор Самарского экономического университета пойдет под суд за мошенничество

  /   Обновлено: 04 августа 2021 12:41
Происшествия
Ректор Самарского экономического университета пойдет под суд за мошенничество
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Самара, 4 августа. Ректор и заместитель начальника отдела по научным исследованиям и инновациям Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) предстанет перед судом за мошенничество.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

Материалы дела на данный момент неизвестны. Назначен комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств и сбора необходимой доказательной базы.

Ранее РИАМО сообщало, что экс‑замглавы Росгвардии грозит 8 лет тюрьмы по делу о мошенничестве в Подмосковье.

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самара уголовное дело мошенничество ректор СГЭУ
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