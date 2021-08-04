Ректор Самарского экономического университета пойдет под суд за мошенничество

Самара, 4 августа. Ректор и заместитель начальника отдела по научным исследованиям и инновациям Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) предстанет перед судом за мошенничество.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

Материалы дела на данный момент неизвестны. Назначен комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств и сбора необходимой доказательной базы.

Ранее РИАМО сообщало, что экс‑замглавы Росгвардии грозит 8 лет тюрьмы по делу о мошенничестве в Подмосковье.