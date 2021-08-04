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Самарские власти окажут материальную помощь семьям погибших в ДТП в Турции

  /   Обновлено: 04 августа 2021 12:12
Экономика
Самарские власти окажут материальную помощь семьям погибших в ДТП в Турции
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Самара, 4 августа. Семьи погибших в аварии в Турции получат от властей Самары социальные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В Самаре медицинские и психологические службы будут оказывать всестороннюю помощь и поддержку как пострадавшим, так и их родным. Кроме того, семьям погибших и пострадавших поступят единовременные социальные выплаты в размере 1 млн рублей, отметили в пресс-службе.

Автобус, перевозивший российских туристов, врезался в бетонное ограждение и перевернулся. Пассажиры направлялись в аэропорт, откуда должны были вылететь в Самару. В момент аварии в автомобиле находились 22 россиянина, в их числе — 9 детей. Четверо погибли в результате ДТП.

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