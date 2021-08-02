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Экс-главу полиции Сызрани приговорили к семи годам колонии за взятку
Происшествия
Экс-главу полиции Сызрани приговорили к семи годам колонии за взятку
pixabay.com

Самара, 2 августа. Бывшему главе межмуниципального управления МВД РФ «Сызранское» Андрею Гусарову суд вынес вердикт. За взятку в 850 тысяч рублей ему дали 7 лет колонии строгого режима.

Следователи выяснили, что Гусаров заключил договор с компанией, которая должна была контролировать сохранность задержанного транспорта на стоянке. Доход предприятия должен был напрямую зависеть от количества задержанных автомобилей. За покровительство Гусаров получил 850 тыс. рублей.

За взятку в крупном размере бывший полицейский получил 7 лет колонии. Также он должен будет заплатить штраф в размере 4,25 млн рублей. Приговор в силу пока не вступил.

Двух полицейских руководителей задержали на Дальнем Востоке по обвинению в коррупции, сообщала Deita. Из задержали при получении подкупа в размере 15 миллионов рублей.

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