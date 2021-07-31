Волонтеры нашли пропавшую мать четырехлетней девочки в Самаре

, 31 июля. Сотрудники правоохранительных органов города смогли установить местоположение женщины, которая числилась пропавшей без вести.

Местная жительница перестала выходить на связь 1 июля. В полицию о случившемся рассказала ее подруга. Она сообщила, что девушка пошла проведать мать, которая работает в 3-й больнице, после чего пропала. Дома ее ждали муж и четырехлетний ребенок.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» позже уточнили, что им удалось найти 26-летнюю пропавшую. Однако подробностей случившегося они не стали разглашать из этических соображений.

Еще одну 15-летнюю школьницу ищут правоохранители в Тюменской области, сообщил сайт 360tv.ru.