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Волонтеры нашли пропавшую мать четырехлетней девочки в Самаре
Происшествия
Волонтеры нашли пропавшую мать четырехлетней девочки в Самаре
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

, 31 июля. Сотрудники правоохранительных органов города смогли установить местоположение женщины, которая числилась пропавшей без вести.

Местная жительница перестала выходить на связь 1 июля. В полицию о случившемся рассказала ее подруга. Она сообщила, что девушка пошла проведать мать, которая работает в 3-й больнице, после чего пропала. Дома ее ждали муж и четырехлетний ребенок.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» позже уточнили, что им удалось найти 26-летнюю пропавшую. Однако подробностей случившегося они не стали разглашать из этических соображений.

Еще одну 15-летнюю школьницу ищут правоохранители в Тюменской области, сообщил сайт 360tv.ru.

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