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Прокурор Сызрани доставлен в суд для избрания меры пресечения

  /   Обновлено: 31 июля 2021 13:58
Происшествия
Прокурор Сызрани доставлен в суд для избрания меры пресечения
pixabay.com  /  qimono

Самара, 31 июля. Правоохранители доставили прокурора Сызрани Вадима Ф. в здание суда для избрания меры пресечения по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Сотрудники самарского управления ФСБ задержали прокурора во время получения взятки в размере 3 млн рублей. Вадим Ф. обещал повлиять на ход расследования одного из уголовных дел в обмен на указанные денежные средства.

Взятку прокурору передавал посредник — адвокат из Тольятти. Он также был задержан сотрудниками правоохранительных органов и заключен под стражу.

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