Прокурор Сызрани доставлен в суд для избрания меры пресечения

Самара, 31 июля. Правоохранители доставили прокурора Сызрани Вадима Ф. в здание суда для избрания меры пресечения по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Сотрудники самарского управления ФСБ задержали прокурора во время получения взятки в размере 3 млн рублей. Вадим Ф. обещал повлиять на ход расследования одного из уголовных дел в обмен на указанные денежные средства.

Взятку прокурору передавал посредник — адвокат из Тольятти. Он также был задержан сотрудниками правоохранительных органов и заключен под стражу.