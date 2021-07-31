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Обвиняемого в убийстве самарской школьницы заключили под стражу

  /   Обновлено: 31 июля 2021 12:41
Происшествия
Обвиняемого в убийстве самарской школьницы заключили под стражу
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Самара, 31 июля. Самарский районный суд избрал меру пресечения экс-подполковнику полиции, сознавшемуся в убийстве 15-летней девочки в поселке Петра Дубрава.

Бывшего полицейского арестовали на два месяца. Он согласился с решением суда, но отказался от дачи показаний. Вину мужчина признал частично.

Обвиняемый рассказал, что утопил автомобильный прицеп, которым сбил школьницу. Во время судебного заседания он разрыдался.

Изувеченный труп подростка обнаружили на территории частного домовладения. Подозреваемого задержали, он признался, что сбил девочку, возвращаясь с рыбалки, после чего «потерял рассудок» и до смерти забил ее ножом.

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убийство полицейский девочка самарская область
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