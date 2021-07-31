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Обвиняемый в убийстве самарской школьницы разрыдался в зале суда

  /   Обновлено: 31 июля 2021 11:13
Происшествия
Обвиняемый в убийстве самарской школьницы разрыдался в зале суда
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Самара, 31 июля. Сотрудник полиции, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава, расплакался в зале суда. Сегодня ему изберут меру пресечения.

Накануне мужчина дал признательные показания и объяснил свой поступок. По словам полицейского, он ехал с рыбалки и случайно сбил девочку. Пострадавшая встала и набросилась на него с кулаками, после чего обвиняемый якобы потерял рассудок и несколько раз ударил ее ножом.

Изувеченное тело подростка нашли на территории частного домовладения. Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело об убийстве.

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