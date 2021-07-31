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Подруга убитой полицейским самарской школьницы показала ее последнее сообщение
Происшествия
Подруга убитой полицейским самарской школьницы показала ее последнее сообщение
pexels.com  /  John-Mark Smith

Самара, 31 июля. Девочка, убитая полицейским в Самарской области, отправила последнее сообщение перед смертью своей знакомой. Речь шла о совместной пробежке.

По данным РЕН ТВ, 15-летняя школьница в тот злополучный вечер планировала заняться спортом.

«Побежим в 9», — написала убитая девушка.

Подруга предложила перенести занятие на полдевятого, а потом написала, что планы поменялись и она не сможет составить ей компанию. Тогда девушка решила бегать одна.

Тело школьницы с колото-резаными ранами нашли вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района. В жестокой расправе подозревают 42-летнего подполковника полиции. Сотрудник правоохранительных органов частично признал собственную вину.

По предварительной версии, мужчина сбил девятиклассницу на машине, а потом убил ее, чтобы скрыть следы преступления.

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убийство самара полицейский школьница самарская область
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