Подруга убитой полицейским самарской школьницы показала ее последнее сообщение

Самара, 31 июля. Девочка, убитая полицейским в Самарской области, отправила последнее сообщение перед смертью своей знакомой. Речь шла о совместной пробежке.

По данным РЕН ТВ, 15-летняя школьница в тот злополучный вечер планировала заняться спортом.

«Побежим в 9», — написала убитая девушка.

Подруга предложила перенести занятие на полдевятого, а потом написала, что планы поменялись и она не сможет составить ей компанию. Тогда девушка решила бегать одна.

Тело школьницы с колото-резаными ранами нашли вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района. В жестокой расправе подозревают 42-летнего подполковника полиции. Сотрудник правоохранительных органов частично признал собственную вину.

По предварительной версии, мужчина сбил девятиклассницу на машине, а потом убил ее, чтобы скрыть следы преступления.