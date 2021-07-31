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Раскрыта хронология убийства школьницы под Самарой
Происшествия
Раскрыта хронология убийства школьницы под Самарой
shutterstock.com  /  diy13

Самара, 31 июля. Опубликована хронология убийства 15-летней школьницы, которую полицейский зарезал под Самарой.

Школьница вышла на пробежку около 21:00 в вечер убийства. В это время 42-летний полицейский Антон Безчетвертев возвращался с рыбалки. По пути домой он сбил девушку. Мужчина подошел к пострадавшей и попытался помочь ей встать, однако та начала кричать и отбиваться. Тогда мужчина испугался, что кто-то услышит школьницу и нанес ей несколько ножевых ранений, после чего скрылся.

В 22:00 местная жительница увидела, как неизвестный прижимает к земле кричащую девушку и уезжает на белой машине. Женщина сразу вызвала полицию. В 22:30 правоохранительные органы обнаружили труп 15-летней школьницы с множественными ножевыми ранениями в области шеи.

Очевидец смог запомнить номера машины, на которой скрылся подозреваемый. Пробив по базе данных, полицейские установили владельца автомобиля. Им оказался 68-летний пенсионер. По его словам, он отдал машину в пользование мужу дочери — подполковнику полиции Антону Безчетвертеву.

Сотрудники направились в дом убийцы, который находится в километре от места преступления. Во дворе они обнаружили ту самую белую машину и задержали Безчетвертова. В промежутке между убийством и моментом задержания он успел утопить прицеп от машины, нож и окровавленные вещи в надежде уничтожить улики.

Безчетвертов сознался в убийстве. По его словам, он потерял рассудок и набросился на девочку, когда та стала кричать и отбиваться от полицейского.

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