Версию об отношениях между полицейским и убитой школьницей опровергли в СК

Самара, 30 июля. Сотрудники следственного управления СКР по Самарской области не подтвердили версию, что их коллега мог состоять в близких отношениях с убитой 15-летней школьницей.

Мужчину задержали по подозрению в убийстве девочки, он признался в содеянном. По словам полицейского, он возвращался с рыбалки и случайно сбил несовершеннолетнюю.

После этого она встала и набросилась на водителя с кулаками. Тогда он якобы потерял рассудок и начал наносить школьнице удары ножом, травмы оказались смертельными.