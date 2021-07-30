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Версию об отношениях между полицейским и убитой школьницей опровергли в СК

  /   Обновлено: 30 июля 2021 16:42
Происшествия
Версию об отношениях между полицейским и убитой школьницей опровергли в СК
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Самара, 30 июля. Сотрудники следственного управления СКР по Самарской области не подтвердили версию, что их коллега мог состоять в близких отношениях с убитой 15-летней школьницей.

Мужчину задержали по подозрению в убийстве девочки, он признался в содеянном. По словам полицейского, он возвращался с рыбалки и случайно сбил несовершеннолетнюю.

После этого она встала и набросилась на водителя с кулаками. Тогда он якобы потерял рассудок и начал наносить школьнице удары ножом, травмы оказались смертельными.

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убийство полицейский девочка самарская область
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