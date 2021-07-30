Подозреваемого в убийстве школьницы под Самарой уволили из полиции

Самара, 30 июля. Подполковник полиции Антон Безчетвертев, которого задержали по подозрению в убийстве школьницы, лишился должности.

Фигуранта уголовного дела об убийстве несовершеннолетней уволили из органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Соответствующее решение было принято по результатам служебной проверки.

После задержания подполковник полиции признал вину в убийстве школьницы. Он заявил, что сначала сбил девочку на машине, а потом нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась.