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Подозреваемого в убийстве школьницы под Самарой уволили из полиции

  /   Обновлено: 30 июля 2021 16:12
Происшествия
Подозреваемого в убийстве школьницы под Самарой уволили из полиции
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Самара, 30 июля. Подполковник полиции Антон Безчетвертев, которого задержали по подозрению в убийстве школьницы, лишился должности.

Фигуранта уголовного дела об убийстве несовершеннолетней уволили из органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Соответствующее решение было принято по результатам служебной проверки.

После задержания подполковник полиции признал вину в убийстве школьницы. Он заявил, что сначала сбил девочку на машине, а потом нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась.

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убийство полицейский увольнение самарская область
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