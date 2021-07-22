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Два человека погибли и трое попали в больницу после ДТП под Сызранью
Происшествия
Два человека погибли и трое попали в больницу после ДТП под Сызранью
пресс-служба  /  Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Самара, 22 июля. В Сызранском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Жертвами стали 18-летний парень и 17-летняя девушка. Еще три человека доставлены в больницу с различными травмами.

Смертельная авария произошла накануне в Сызранском районе на пересечении автомобильных дорог Урал — Старая Рачейка — Смолькино и «Объездная с. Старая Рачейка». На перекрестке столкнулись «шестерка» и УАЗ. От удара машины перевернулись.

По данным правоохранителей, 18-летний парень и 17-летняя девушка из ВАЗа скончались на месте, а два 17-летних пассажира «шестерки» и 63-летний водитель были госпитализированы. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области погиб один человек. Еще двое пострадали.

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