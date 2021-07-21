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Правоохранители возбудили уголовное дело из-за массовой драки на самарской турбазе
Происшествия
Правоохранители возбудили уголовное дело из-за массовой драки на самарской турбазе
pixabay.com

Самара, 21 июля. Полиция возбудила уголовное дело в отношении участников массовой драки на острове Поджабный.

Инцидент произошел на территории базы отдыха Проран, расположенной возле Волги. На пляже отдыхали две молодые компании, между которыми в результате возник конфликт. Обычная ссора переросла в массовую драку, во время которой сильно травмировались несколько человек.

Сотрудники полиции установили личности всех участников потасовки. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее было возбуждено уголовное дело после массовой драки мигрантов на юго-востоке Москвы. Они обвиняются по статье «Хулиганство».

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ссора самара драка
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